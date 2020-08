Dans les tourments pop-folk d'Aidan Knight

Publié le 11 août 2020 à 10:31 par FIP.fr

Le songwriter canadien se livre avec élégance sur un quatrième album raffiné et ancré dans une douce mélancolie.

Aidan Knight nous vient de Victoria, en Colombie - Britannique, échouée sur l’île de Vancouver et comme son compatriote et ami Andy Shauf il est l'un des songwriters les plus intéressants du moment . Avec sa sensibilité à fleur de peau, l'artiste s'est sculpté au fil de ses trois premiers albums un univers musical expérimental et classieux parfait écrin pour livrer ses doutes et explorer simultanément les profondeurs de son ennui, tout en s'attaquant à ses pensées les plus honteuses . Depuis son dernier album Each Other, le chanteur a cessé de boire, est devenu père et a déménagé, avant de commencer à écrire et produire lui même ce quatrième long - format simplement baptisé Aidan Knight.

Sur ses onze nouvelles ballades pop - folk modernes, Aidan Knight chante de sa voix apaisante son quotidien et ses angoisses . il se dévoile dans différents scénarios qui vont du banal au fantastique : du bonheur domestique à la solitude implacable, entre la mort et l'amour, et de la splendeur de la nature à la rénovation du sous - sol . "Quand on se sent à la fois terriblement vulnérable et calme en chantant pour la première fois des paroles, on sait qu’on est sur la bonne voie" confie - t - il .

L'album "Aidan Knight" sort le 28 août via Full Time Hobby · Pias