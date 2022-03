Dans le casque de… Peter Doherty & Frédéric Lo

Publié le 9 mars 2022 à 15:23 par Ghislain Chantepie

Les deux musiciens célèbrent la sortie de leur album "The Fantastic Life of Poetry and Crime" en partageant avec vous leur playlist du moment.

Désormais exilé à Étretat, Peter Doherty semble avoir finalement trouvé la sagesse. Loin des guitares furieuses de The Libertines et de Babyshambles, le rockeur anglais a profité des derniers confinements pour graver avec le musicien français Frédéric Lo The Fantasy Life Of Poetry & Crime, un nouvel album inspiré par l’œuvre du romancier Maurice Leblanc et capturant au fil des compositions l’esprit et le décor des aventures d’Arsène Lupin.

Pour célébrer cette poésie en tandem, les deux musiciens partagent avec vous aujourd’hui leur bande-son du moment, une playlist à quatre mains où les guitares se taillent la part du lion à découvrir ci-dessous et où l’on croise aussi bien Pulp que Morrissey, Nick Drake et Divine Comedy ou encore Hak Baker et Dirty Pretty Things.

The Fantastic Life of Poetry and Crime, le nouvel album de Peter Doherty et Fred Lo, est attendu le 18 mars prochain via le label Virgin.

