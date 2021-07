Craig Walker annonce un nouvel album et dévoile un premier extrait

Publié le 20 juillet 2021 à 15:58 par Catherine Carette

L’ex-chanteur d’Archive et le multi-instrumentiste Erik Alcock lancent leur duo pop-rock à la fois folk et underground avec le titre "Get Arrested".

L' Irlandais Craig Walker, fondateur du groupe culte de rock indépendant Power of dreams et ex - leader du groupe Archive, collaborateur de Booka Shade et de Them There, revient cette année avec Craig Walker & The Cold, une nouvelle formation née de sa rencontre à Berlin avec le musicien, compositeur, producteur Erik Alcock : "Il nous est apparu très vite à tous les deux que nous étions sur quelque chose de nouveau et d’intéressant avec les chansons que nous écrivions ensemble . Le flux était si fluide et agréable et les chansons sont venues très naturellement", dixit Craig Walker . La première chanson de leur nouvelle collaboration parle de la course à la gloire, qui lorsque que l'on regarde en arrière, n'a de brillance que ses paillettes .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

On se souvient du tout premier groupe de Craig Walker, Power of Dreams, qui a connu la gloire en 1990 dès la sortie de son premier disque, Immigrants, Emigrants and Me, puis du groupe britannique de trip - hop Archive, mené par Darius Wheeler et Danny Griffiths, qu'il intégrait en tant que leader vocal et avec lequel il a enregistré trois albums à grand succès au début des années 2000 . C'est en 2009 qu'il s'est lancé dans une carrière solo tout en explorant l'univers de la musique de film avec notamment Nathaniel Mechaly et Michael Nyman . En 2013, il sortait le premier album de son projet, Mineral. Il a également travaillé avec Nick Muir et se trouve récemment derrière le hit Fade Out Lines de The Avener & Phoebe Killdeer .

L'auteur - compositeur et producteur canadien Erik Alcock a joué, produit ou écrit pour des artistes comme Eminem, Céline Dion, Kanye West, Pink et bien d'autres . Membre du collectif The New Royales avec DJ Khalil, il a formé son groupe, Altar Eagles et sa société de production à Berlin . Bien avant ce nouveau single joué avec Craig Walter, mixé par Ryan McCambridge, qu'il a lui - même produit, le duo s'était réunit pour interpréter deux titres lors de leur premier confinement, pour la série de concerts “In My Room” du magazine Rolling Stone :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix