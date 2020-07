Clara Luciani et Alex Kapranos en duo sur "Summer Wine"

Publié le 29 juillet 2020 à 08:41 par Guillaume Schnee

La musicienne française et le leader de Franz Ferdinand livrent une version ensoleillée de la célèbre chanson pop de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood.

Clara Luciani l'a annoncé, le successeur de son premier album Sainte - Victoire est en préparation et devrait sortir en 2021, mais d'ici là nul doute que la prolifique chanteuse et musicienne nous réserve quelques surprises . Dernière en date, cette reprise estivale et amoureuse de Summer Wine, le tube pop planétaire écrit en 1966 par Lee Hazlewood, enregistré à l'origine avec Suzi Jane Hokom puis popularisé lors de son duo avec Nancy Sinatra . Une ballade western qu'elle avait déjà interprétée sur scène avec son complice Alex Kapranos en septembre dernier à L'Olympia .

Les deux artistes semblent s'être amusé à tourner le clip de cette reprise dans le décor suranné de ce Karaoké del Desierto . Pour cette version enregistrée en Ecosse, le fief du groupe Franz Ferdinand, Clara Luciani s’est chargée de l’adaptation des paroles en français comme elle l'avait déjà fait avec Blue Jeans de Lana Del Rey ou The Bay de Metronomy .