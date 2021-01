Célia Forestier dévoile le mystérieux "Go"

Publié le 12 janvier 2021 à 11:03 par Catherine Carette

Plongez dans l’univers singulier de Komorobi, le projet habité du quintet de la vocaliste.

Entre pop, musique de chambre, jazz et musique improvisée, les partitions du quintet Komorebi nous baladent d’une ambiance luxuriante à un climat cristallin, en passant par des improvisations collectives de caractère . Tout comme l'écrivain E . E Cummings qui a réinventé la forme du poème, Célia Forestier qui s'en inspire, propose un langage musical insolite et captivant avec ses ingénieux comparses, mis en lumière par la vidéaste Mlle Dou .

J’ai voulu retranscrire en musique puis en images la dualité de E . E Cummings dont l'écriture est épurée, intimiste et mystérieuse mais en même temps figurative et fourmillante de détails . Le scénario du clip est la mise en scène d’une errance contemplative dans la nature . La lumière et l’esthétique du clip fait aussi écho à “Komorebi “ concept qui désigne ( en japonais ) , la lumière qui filtre au travers des feuilles .

Inspirée par les œuvres impressionnistes de Ravel et Debussy, par la pop - folk - jazz de la fascinante Becca Stevens, par le jazz du trompettiste - penseur - conteur Ambrose Akinmusire et par la truculente vocaliste Leïla Martial, la compositrice et chanteuse Célia Forestier ( Six - Ring Circus, Letter to Evans, Trinkle Jazz Ensemble . . . ) a monté une formation atypique avec son compagnon musical de longue date François Forestier, guitariste, arrangeur et compositeur, le fougueux violoncelliste Bruno Ducret (Louis Sclavis, Connie & Blyde, Nosfell, Marc Ducret. . . ) , Vincent Girard ( The Buttshakers, Iray, Six - ring circus, Letter to Evans . . . ) à la contrebasse et Rémy Kaprielan (Da Break, Paris combo, Thomas Fersen . . . ) à la batterie .

Le quintet Komorebi - Photo de Bruno Belleudy

Au confluent des genres musicaux, le quintet Komorobi ouvre ses oreilles sur le monde . On aime sa voix pure, la richesse des timbres et des harmonies de ses compositions sophistiquées ainsi que la liberté et la poésie qui se dégage de ce combo original .

La sortie de l'album Go, plusieurs fois reportée, aura lieu le 22 Janvier prochain sur le label A part la Zic .

