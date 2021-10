Cat Power annonce un nouvel album et revisite Frank Ocean

Publié le 8 octobre 2021 à 07:35 par Ghislain Chantepie

Chan Marshall vient de mettre en ligne les deux premiers extraits de "Covers", son onzième disque attendu au mois de janvier prochain.

Cat Power est de retour, et c’est encore et toujours une bonne nouvelle . La chanteuse américaine vient ainsi d’annoncer la sortie le 14 janvier prochain chez Domino de son onzième album studio, composé d’une douzaine de nouvelles reprises et sobrement intitulé Covers. La voix merveilleuse de The Greatest complète en cela une trilogie de disques dédiés à des réinterprétations et initiée dès la sortie de The Covers Record au début de ce siècle .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Coutumière de longue date de relectures précieuses, Chan Marshall n’a cessé ces dernières années d’affirmer sa maitrise de l’exercice, truffant ses disques de classiques réenchantés tel que le merveilleux What The World Needs Now du grand Burt Bacharach ou encore le Stay de Rihanna sur son dernier album Wanderer. Plus récemment, la chanteuse dévoilait encore une reprise émouvante du Toop Toop de Cassius avec Matthieu Chedid à la guitare, et ce un an tout juste après le décès brutal du producteur français Philippe Zdar dont elle était une proche .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour ce prochain Covers, Cat Power annonce aujourd'hui des relectures inédites et, on peut l’espérer, radicales de titres d’Iggy Pop, Billie Holiday, Nick Cave, ou encore Bob Seger . Pour patienter d’ici le mois de janvier, la chanteuse vient de mettre en ligne deux premiers extraits dont une reprise du Bad Religion de Frank Ocean . De ce titre mélodramatique et très personnel du rappeur américain sorti en 2012, Chan Marshall offre une interprétation pleine de solennité et de l’émotion folk qui est la sienne . Autre morceau dévoilé dès aujourd’hui, une reprise très intimiste du A Pair of Brown Eyes de The Pogues, où la voix de la chanteuse se fait plus douce que jamais et transfigure en quasi - berceuse ce single du groupe de rock celtique .

en écoute L’hommage poignant de Cat Power et Matthieu Chedid à Philippe Zdar