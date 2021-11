C’est déjà Noël avec Chilly Gonzales

Publié le 9 novembre 2021 à 15:39 par Ghislain Chantepie

L’insaisissable pianiste canadien renfile ses habits de lumière sur "White Christmas", une reprise inédite de ce standard du siècle dernier.

Gonzales n’en a pas fini avec Noël . Parmi la flopée de Christmas songs qui dévalèrent l’an dernier les pistes de l'Internet, le pianiste et producteur canadien avait frappé fort en dévoilant un album entier pétri de reprises de cantiques enneigés . Un Very Chilly Christmas qui offrait alors de naviguer entre « de vieux trucs féodaux et les nouveaux hits de Noël » comme le soulignait dès l’annonce du projet l'entourage du musicien .

Au fil de cette quinzaine de relectures, on trouvait ainsi une reprise solennelle, presque grave même, du monument Silent Night, plus connue en France sous le titre Douce nuit, sainte nuit. Mais aussi d’autres classiques tels que Silver Bells ou Auld Lang Syne, et des hommages à l’impérissable All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey ou même au Last Christmas de Wham ! Surtout, dans une magnifique révérence en trio au regretté David Berman et son ultime groupe Purple Mountains, Gonzales accompagné de ses complices Feist et Jarvis Cocker offrirent à son Snow Is Falling In Manhattan des airs de chorale céleste où la gorge se serre d’une jolie boule de neige .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Alors, parce que Noël n’est finalement jamais très loin, le Canadien renfile dès ce mois - ci ses habits de lumière au travers d’une réédition de son album augmenté pour l’occasion d’une reprise inédite . Absent surprise du tracklisting original, l’incontournable White Christmas d’Irving Berlin publié pour la première fois en 1942 fait ainsi l’objet au piano d’un hommage délicat, et même un brin optimiste . Une pièce manquante à ce puzzle de nostalgie un peu barrée, et qui sans nul doute trouvera sa place cette année sur toutes les platines enneigées .

Cette année, pour nous épargner les larmes, White Christmas s'inscrit dans un esprit d'optimisme prudent, avec une tonalité majeure chromatique et nuancée" — Chilly Gonzales

"A Very Chilly Christmas", l'album de Noël de Chilly Gonzales, s'écoute en intégralité à cette adresse .