"Bylur", le vol plané d'Eydís Evensen au dessus du Grand Nord

Publié le 21 avril 2021 à 13:20 par Catherine Carette

La compositrice et pianiste islandaise nous plonge dans les joies et les ténèbres de son âme nourrie par les turbulences climatiques extrêmes de son pays natal.

Eydís Evensen sort son premier album Bylur, enregistré dans les Greenhouse Studios de Reykjavík et produit par Valgeir Sigurðsson, collaborateur de Bjork et Ben Frost . Une tempête de neige, de treize pièces pour piano, cordes et cuivres, dont certaines ont été composées lorsqu'elle était enfant . L'album s’ouvre sur le titre Deep Under, commencé à l’âge de douze ans alors qu'elle vivait une mauvaise passe, précise - t - elle dans un communiqué de presse . Terminé il y a deux ans à New York, "C'est un travail pour résoudre cette négativité" . Dagdraumur ( Rêve éveillé ) a été écrit après le décès d’un ami cher de la famille . "J’y évoque toute la beauté que cette personne incarnait pour moi” :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Le clip Midnight Moon réalisé Einar Egils et enregistré avec la chanteuse GDRN, est la seule composition vocale de l'album .

"La vision que j’ai eue était de combiner l’art de tomber amoureux et le monde qui entoure ce voyage magique ( . . . ) Les danseurs coulent magnifiquement et plus tard fusionnent comme un seul . Nous avons filmé cette pièce dans un vieux théâtre islandais appelé Gamla Bíó" - Eydís Evensen

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Eydís Evensen est née à Blönduos, dans l'extrême nord de l'Islande . Bercée par les œuvres de Tchaikovsky autant que par les morceaux de Led Zeppelin, elle voulait devenir pianiste classique . À l'âge de 19 ans elle déménage à Londres et à New York, où, entre autres boulots, elle travaille comme mannequin . Mais le piano n'est jamais loin . C'est avec lui qu'elle trouve la paix . Son album Bylur s'inspire de ses nombreux voyages comme mannequin professionnelle, de ses moments forts vécus lorsqu'elle revient au pays, de ses chagrins, de ses joies qu'elle exprime, sereine ou tourmentée, blottie dans son antre, au milieu des blizzards .

Brotin est le dernier morceau écrit par Eydis Evensen, achevé dans l'intranquillité, juste avant l’enregistrement . " Ce qu’il représente pour moi n’a cessé de changer” .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Bylur sort 23 avril sur le label XXIM, nouvelle division de Sony Music consacrée aux musiques instrumentales innovantes .