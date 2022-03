Belle and Sebastian chante pour l’Ukraine sur "If They’re Shooting At You"

Publié le 11 mars 2022 à 16:11 par Ghislain Chantepie

Stuart Murdoch et sa bande dédient le second extrait de leur nouvel album aux victimes de la guerre.

« Ensemble, nous devons faire ce qu'il faut pour aider l'Ukraine à vaincre cette tyrannie ». Les choses semblent claires pour Belle and Sebastian, alors que l’attachante formation écossaise prépare actuellement la sortie de son prochain album A Bit Of Previous. Tandis que les missiles russes commençaient à s’abattre sur Kiev et les autres villes d’Ukraine, Stuart Murdoch et sa bande démarraient en même temps la promotion de leur nouveau long-format en dévoilant un premier single jubilatoire. Un sentiment de décalage, voire « d’idiotie » a alors envahi le groupe, qui a cherché, depuis, une façon de mettre sa musique au service des victimes du conflit.

« Nous avions un morceau intitulé "If They're Shooting At You", c'est une chanson sur le fait d'être perdu, brisé et menacé de violence. La phrase clé est "s'ils te tirent dessus, gamin, tu dois faire quelque chose de bien" », explique aujourd’hui Stuart Murdoch en dévoilant le second extrait de leur prochain disque.

Pour accompagner ce morceau écrit avant-guerre et pétri d’une douceur réconfortante, le groupe a fait appel à des photographes et des artistes ukrainiens afin d’illustrer leur musique avec les images du conflit. Civils et militaires sont ainsi réunis dans un clip qui rend hommage à un peuple n’ayant pas choisi la guerre, mais qui défend aujourd’hui pied à pied le territoire de son pays.

* Toutes les recettes issues de la diffusion ou du téléchargement du morceau ‘If They’re Shooting At You' seront reversées aux actions de la Croix Rouge britannique en Ukraine. " A Bit Of Previous", le nouvel album de Belle and Sebastian, est attendu le 06 mai 2022 via Matador.

