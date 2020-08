Beck avec la NASA pour l'album visuel "Hyperspace: A.I. Exploration"

Publié le 13 août 2020 à 14:24 par Guillaume Schnee

Le Californien offre une nouvelle version de son album "Hyperspace" et s'associe au Jet Propulsion Laboratory de l’agence spatiale américaine pour une expérience visuelle cosmique.

Le chanteur californien rêve de voyage dans l'espace et nous l'avait prouvé avec son dernier album Hyperspace, une exploration synthétique étrange sortie fin 2019 . Hier Beck Hansen a surpris son monde en dévoilant son nouveau projet . Il redonne ainsi vie à son album avec le projet Hyperspace: AI Exploration; qu'il décrit comme un « voyage interstellaire combinant des images de missions de la NASA accessibles au public, organisées avec l’aide du JPL de la NASA, des visualisations, des animations et des données avec la technologie révolutionnaire d’Intelligence Artificielle, avec les chansons d’Hyperspace comme bande sonore » . Chaque titre est désormais accompagné d'un clip magnifique à voir sur la chaîne YouTube de l'artiste .

Ces images mises en scène ici nous proviennent notamment du télescope spatial Hubble, de l'Observatoire de la dynamique solaire, de l'Orbiter de reconnaissance de Mars Cassini - Huygens ou du Satellite d’enquête sur les exoplanètes en transit Juno . L'expérience qui peut se poursuivre sur un site interactif créé pour l'occasion, inclut des titres bonus comme I Am The Cosmos ( 42420 ) dont la vidéo utilise des images d’IA entraînées sur les données des trous noirs et des étoiles de la NASA .