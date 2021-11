"Get Back" ressuscite les Beatles dans un docu-série passionnant

Publié le 29 novembre 2021 à 16:30 par Guillaume Cohonner

Cette série documentaire de six heures disponible en streaming dévoile les coulisses et le processus créatif du groupe de Liverpool quelques mois avant leur séparation.

Alors que l'on commémore aujourd'hui les 20 ans de la disparition de George Harrison, The Beatles n’en finissent pas de fasciner et ce, plus de cinquante ans après leur séparation . Retour en 1969, sur le point d’imploser, le groupe répète un show télé qui deviendra finalement le célèbre et dernier concert sur le toit de leur société Apple Corps à Londres .

Après avoir lâché les tournées et les concerts dès 1966, le quatuor passe énormément de temps à expérimenter en studio, en overdub . Les Fab Four décident alors, pour changer la donne, d’enregistrer en prise direct, pour retrouver l’immédiateté de leurs débuts, et acceptent d’être filmés durant le processus de composition .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

L’idée du TV Show est finalement annulée et le groupe en profite pour se lancer dans l’enregistrement de ce qui deviendra l’album définitif Let It Be dans un temps record : composer et enregistrer un album en seulement trois semaines . Bien loin de l’atmosphère morose que l’on aurait pu imaginer de la fin d’un des plus grand groupes du XXe siècle, l’ambiance, malgré quelques accrochages, est marquée par la complicité, la camaraderie et surtout une force créatrice déconcertante à seulement quelques mois de leur split, rendant encore plus mystérieuse cette séparation .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

C’est Peter Jackson, réalisateur du Seigneur Des Anneaux qui s’est attelé à l’immense tâche du montage, avec plus de 57 heures de pellicule et 150 heures de matière sonore à sélectionner . La restauration des pellicules est quant à elle, époustouflante .

"The Beatles : Get Back" est actuellement disponible en streaming depuis le 27 novembre sur Disney Plus . À noter qu’un livre officiel comprenant des photos inédites de ce moment historique vient de sortir aux éditions Seghers .

à réécouter Une charmante démo de George Harrison fait surface