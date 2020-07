« America », le miroir brisé de Sufjan Stevens

Publié le 3 juillet 2020 à 16:00 par Ghislain Chantepie

Le songwriter américain vient de mettre en ligne un morceau-fleuve de 12 minutes, premier extrait d'un nouvel album attendu à la rentrée.

Sufjan Stevens, l'homme aux mille visages ? Voilà bientôt 20 ans que la voix frissonnante de ce musicien aux cordes innombrables parcourt l’échine des vastes étendues folk, couronné en cela par une nomination à l’Oscar de la meilleure chanson originale pour son joyau Mystery Of Love en 2018 . Mais année après année, ce natif de Detroit s’est également sans cesse distingué pour son appétence insatiable à l’expérimentation, naviguant à cœur ouvert dans les hauts fonds de l’electronica, de la pop ou encore du rap alternatif - gagnant d’ailleurs le respect des plus grands parmi lesquels Kendrick Lamar, Mac Miller ou encore Childish Gambino .

Le talent musical exceptionnel de Stevens semble finalement lui brûler les doigts, jusqu’à l’aimanter continuellement vers de nouveaux horizons loin de ses pâturages folk . Ainsi, après avoir exploré des labyrinthes new - age avec son beau - père Lowell Brahms sur un disque à quatre mains publié au mois de mars, le songwriter annonce cette semaine son retour en solo avec la sortie dès septembre d’un quatrième album studio intitulé The Ascension .

Cinq ans après le magnifique Carrie & Lowell¸ ce nouveau disque pourrait s’inscrire dans la lignée de son prédécesseur puisque certaines de ses compositions proviennent des mêmes sessions d’enregistrement . C’est le cas de cet America dévoilé aujourd’hui, premier extrait de The Ascension et qui prend la forme d’un morceau - fleuve de plus de 12 minutes . Très synthétique, le titre navigue entre pop orchestrale, échappées atmosphériques et détours improvisés . Un manifeste « prémonitoire » pour son auteur puisqu’il conte une Amérique défigurée à laquelle Stevens ne veut plus ressembler, un miroir brisé qui doit pousser le monde à « continuer d’avancer » .