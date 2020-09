« Air Forces », nouvelle promesse de Mustafa Ahmed

Publié le 22 septembre 2020 à 11:05 par Ghislain Chantepie

Le jeune songwriter de Toronto dévoile un titre aérien qui puise dans l’héritage musical de ses racines soudanaises.

Il n’a que 24 ans et tous les regards, en cette rentrée, peuvent se tourner vers lui . Lui, c’est Mustafa Ahmed dit the Poet, ce jeune songwriter canadien qui depuis le printemps étonne par l’intensité des quelques titres à la croisée du folk, du rap et du R'n'B qu’il a déjà publiés sur sa chaine YouTube .

Né à Toronto de parents soudanais, le jeune homme a grandi dans le quartier pauvre de Regent Park où les gangs faisaient la loi . Cette histoire, la sienne, il a commencé par l’écrire sous la forme de poèmes dès le plus jeune âge avant de la porter à l’écran sous la forme d’un court - métrage conviant la scène hip - hop ( avec Drake en parrain de choix ) à raconter la violence qui mine encore et toujours les communautés de sa ville natale .

Au début du mois de mars, alors que la planète toute entière se confinait, Mustafa dévoilait un premier titre en nom propre où surgissait sa voix remarquable, mélange subtil de chaleur et de puissance assorti d’un clip tourné dans les rues de son quartier . Après un duo avec James Blake où les deux artistes ont mêlé leurs voix sur un second titre en piano solo, le Canadien revient donc aujourd’hui avec sa nouvelle pépite baptisée Air Forces .

Moins soul que sur ses précédents titres, la voix de Mustafa gagne ici en naturel et trouve un alliage judicieux entre folk et samples de chœurs traditionnels soudanais . Cet apport, puisé dans l’héritage musical de ses racines familiales, renforce l’intemporalité de cette nouvelle pièce où le chanteur narre avec une grande sensibilité les fantômes de son passé . A suivre de près .