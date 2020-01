Babx, Minvielle et De Pourquery subliment les mots de Nougaro

Publié le 3 janvier 2020 à 09:49

Le coup de chapeau scénique du trio d'électrons libres au chanteur de Toulouse se voit gravé sur un précieux album, à découvrir le 6 janvier.

Nougaro est un projet dit "parallèle" de Babx ( David Babin ) au chant et aux claviers, du "vocalchimiste" André Minvielle et du saxophoniste et chanteur Thomas de Pourquery. Initié sur scène en 2014 lors du festival Le marathon des Mots, le tour de chant tendrement déjanté, envisagé par les trois compères, se veut un "Un geste d’amour et de reconnaissance" envers le grand Claude mort en 2004 . Loin de tous compromis, l’humilité est néanmoins au cœur du propos .

Si le souvenir du maître épinglé au ciel est infiniment respectueux, l'évocation de sa langue et de son aura si singulière ne pouvait être que surprenante, inventive, pleine de vie et de dérision aussi, à l'image de ces trois magiciens rompus à l'improvisation . Tout le long des douze plages de l'album, chaque instrumentiste - vocaliste offre sa vérité, son sentiment sur l’œuvre de Claude Nougaro, et la magie opère .

Au départ il n'était question d'enregistrer un disque de leurs échanges éphémères que pour le vendre à la fin des concerts . Mais voici que le clin d’œil pudique prend la forme d'un album pour toutes et tous, qui a tout pour plaire . On aime l'audace aimante de leurs interprétations, tantôt offrandes poignantes, tantôt escapades délurées loin du port d'attache . On adore l'ingénieuse cacophonie de ces électrons libres aux oreilles grandes ouvertes qui baladent les mots de l'ami avec tendresse, poésie et humour .

En prime, quelques titres d'André Minvielle viennent se glisser dans le répertoire car Nougaro, avec qui il a fait un petit bout de chemin, lui avait écrit notamment K you K yaw et C'est non !

« Il faut incarner le texte en y mettant de la chair ; jouer du rubato, en abandonnant parfois la rigueur de la mesure » partage André Minvielle,

Nougaro est sorti le 6 décembre 2020 - La Familia – L’Autre Distribution – IDOL

En concert :

Le 23 janvier 2020 au Théâtre de L’Aire Libre ( St Jacques de la Lande ) RENNES

Les 24 et 25 janvier 2020 au Théâtre Verdière de LA ROCHELLE

Le 29 avril 2020 au Théâtre Michel Portal à BAYONNE

Le 16 mai 2020 à l'Espace Jéliote d'OLORON SAINTE MARIE

