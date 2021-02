"Yaral Sa Doom", le conte mystique du Wau Wau Collectif

Publié le 9 février 2021 à 16:32 par Guillaume Schnee

Le collectif sénégalais livre une œuvre avant-gardiste passionnante où les problèmes sociaux et éducatifs du pays sont déclamés sur une fusion rêveuse de musique traditionnelle et électronique, de spiritual jazz, de chants soufis ou de dub.

En 2018, le producteur expérimental suédois Karl Jonas Winqvist se rend dans le petit village de pêcheurs Toubab Dialaw, au Sénégal . Il y découvre une scène artistique en pleine effervescence et commence à élaborer ce conte social et musical expérimental avec les musiciens, poètes et beatmakers locaux . Le projet se concrétise en Suède avec une post - production des enregistrements et l'ajout de quelques musiciens suédois qui complètent l'ensemble Wau Wau Collectif sur l'album Yaral Sa Doom. Un titre qui signifie « éduquer les jeunes » selon une expression wolof, un thème de l'éducation qui, comme celui de l'immigration, constitue le cœur de cette œuvre captivante et futuriste attendue le 26 février sur le label Sahel Sounds .

Avec une large part donnée à l'improvisation, les vingt artistes du collectif nous embarquent dans un conte merveilleux, une déambulation hypnotique dans un songe où les voix d'enfant donnent au spiritual jazz des airs de comptine, où la musique traditionnelle ouest - africaine danse avec les riddims d'un dub enchanteur ou les ryhtmes d'un air cubain . Un voyage exploratoire avec son blues poignant chanté en wolof, des beats hip hop qui croisent les chants de louange soufis, un slam en français déclamant son message libérateur sur le groove d'une jungle jazz non explorée, où des envolées de flûtes qui semblent planer sur les ondulations de percussions transcendantales d'un pays au mille cultures .