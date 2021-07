"Unisson", le joyeux envol polyphonique de Cynthia Abraham

Publié le 15 juillet 2021 à 12:43 par Catherine Carette

La brillante vocaliste-musicienne dévoile un second album créatif et plein de vitalité qui conjugue le "Je" et le “Nous”, en français, en créole et en anglais.

Née dans une famille de musiciens, Cynthia Abraham a étudié le piano, la flûte, la comédie musicale, l’opéra, la chanson française et le jazz . Elle a aussi dans ses bagages la pratique du gospel, de la soul, des musiques latines, brésiliennes, caribéennes . . . Sur ce deuxième disque en solo et en mouvement, elle joue de la voix, des pédales de boucles, de la flûte traversière et des percussions sur des textes originaux qui sourient à la nuit, à la pluie, à la vie et invitent à vivre pleinement l’instant présent .

L'agilité et la chaleur de la voix de Cynthia Abraham lui font côtoyer l’Orchestre National de Jazz, Anne Pacéo, Karl Januska, Mario Canonge, Sandra Nkaké, MC Solaar, IAM, Hugh Coltman, Camille et tant d'autres . Compositrice inspirée, depuis 2016 elle se produit avec son projet "Seule en Scène" . Sur ce deuxième album aux arrangements soignés, tout à la fois soliste et accompagnatrice de sa propre voix, elle explore le son avec une légèreté réjouissante qui n'est pas sans rappeler les voltiges et la joie chevillée au cœur d’un certain Bobby McFerrin .

L’histoire de ce projet solo c’est d’abord le plaisir d’être la "femme - orchestre", la joie de pouvoir tout jouer toute seule, faire ma "petite cuisine", d’être dans la recherche de tout ce que je peux faire avec mon corps et ma voix . ”

Cynthia Abraham © Jérémy Bruyère

Unisson se veut aussi un album rassembleur qui célèbre la joie et la richesse de nos différences . Cynthia Abraham y invite sur quatre titres en duo, les pianistes Pierre de Bethman et Edouard Monnin, le batteur Sonny Troupé et le multi - instrumentiste Munir Hosn, une des figures majeures de la musique brésilienne .

L'album paraît le 15 octobre - Le Violon d'Ingres / InOuïe Distribution