En quarantaine, Emel Mathlouthi enregistre l'album "The Tunis Diaries"

Publié le 11 septembre 2020 à 13:14 par Guillaume Schnee

Confinée à Tunis dans sa maison d'enfance, l'artiste a enregistré en toute intimité un double album de reprises de ses anciens titres et de chansons de David Bowie, Nirvana, Black Sabbath ou Leonard Cohen.

En perpétuelle recherche d'expérimentations, l'ancienne voix de la révolution de Jasmin s'était lancée sur de nouvelles terres créatives sur ses deux derniers albums Ensen et Everywhere We Looked Was Burning en déclamant son message politique dans un langage plus poétique et en prenant un virage électronique plus radical qu'à ses débuts . Emel Mathlouthi qui vit à New York rendait visite à sa famille à Tunis quand la pandémie du Covid - 19 a touché le pays .

En quarantaine avec ses proches et inspirée par la nature de son enfance, l'artiste a été submergé par un doux sentiment nostalgique et s'est lancée dans ce magnifique travail de mémoire capturé sur le double album The Tunis Diaries attendu le 23 octobre .

Séparé de ses collaborateurs et de tout son équipement, c'est seulement avec un ordinateur portable, un magnétophone et une guitare classique qu'Emel Mathlouthi a créé sa nouvelle oeuvre qui rend hommage à Tunis, ses habitants et sa nature . Une musique intimiste, loin de ses récentes productions trip - hop et ambiant, qui rend grâce à sa voix exceptionnelle et à l'intensité émotionnelle de son chant . Pour ce The Tunis Diarie_s, divisé en deux parties, _Day et Night, elle réinterprète neuf de ses anciens titres et signe neuf reprises saisissantes d'artistes rock et metal comme David Bowie, Nirvana, Black Sabbath, Rammstein, Jeff Buckley, System of a Down ou Leonard Cohen .

"Pour moi, c'est un projet intime, un voyage unique qui m'a beaucoup appris sur moi - même, la famille et le don . C'est aussi un effort pour donner à ma ville et à mes fans le sentiment de convivialité qu'ils ont partagé avec moi pendant ces périodes déroutantes et effrayantes ." explique Emel Mathlouthi