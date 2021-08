Trans Kabar illumine son maloya sur "Mazine La Mor"

Publié le 30 août 2021 à 09:00 par Guillaume Schnee

Après "Maligasé", le quatuor de maloya contemporain signe un deuxième album extatique et dévoile la vidéo magnifique du titre "Zis In Rogar".

En 2019, Trans Kabar affolait les scènes des grands festivals avec l'énergie brute et mystique de son premier album Maligasé. En pleine tournée, Jean - Didier Hoareau au chant, Stéphane Hoareau à la guitare, Théo Girard à la contrebasse et Ianik Tallet à la batterie retournaient en studio pour graver, dans des conditions live, une nouvelle collection de reprises de grands noms du maloya ( Gaston Hoareau, Lo Rwa Kaf, Gramoun Lélé ) et de compositions originales de Jean - Didier Hoareau, arrangées par le groupe . Sur l'album Mazine La Mor, les musiciens perpétuent à nouveau la tradition du maloya réunionnais et la transe festive et mystique des Servis Kabaré avec un puissant cocktail d'énergie rock, de blues incantatoire et d'explorations jazz .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour fêter la sortie de ce deuxième long - format, Trans Kabar dévoile le clip de Zis In Rogar réalisé par Kamir Meridja, une ode poétique au premier regard illustrée par la danse chamanique de Pascal Beugré - Tellier dans un paysage réunionnais lunaire . C'est autour des voix que se construit cette musique aussi sensible que volcanique, vecteur contemporain du Servis Kabaré, une cérémonie festive et militante basée sur le rituel des esclaves, faite pour communiquer avec les ancêtres afro - malgaches . à travers la musique, les chants et les danses . Neveu du grand Danyèl Waro, Jean - Didier Hoareau perpétue à son tour avec ses complices la richesse du maloya, cet art musical créole qui parle à tous les peuples opprimés et aux âmes rebelles .

undefined J’autorise Gérer mes choix

Trans Kabar sera en concert le 21 octobre au Petit Bain à Paris .