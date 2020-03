Tiganá Santana suspend le temps dans le clip "Vida-Código"

Publié le 31 mars 2020 à 09:26 par Guillaume Schnee

Le musicien-philosophe de Salvador de Bahia continue d'explorer ses racines avec une douce musique folk afro-brésilienne poétique et mystique.

Chanteur, guitariste, auteur - compositeur, et originaire de Salvador de Bahia, Tigana Santana est aussi doctorant en philosophie, à l’université de São Paulo où il vit désormais . L'artiste puise son inspiration dans la culture et la spiritualité bantoue que l'on retrouve dans la samba ou la capoeira . Sa musique folk est un murmure poétique et mystique qui vous captive comme sur le titre phare de son album Vida - Código ( "Le code de la vie" ) , sorti sur le label suédois Ajabu ! et dont l'artiste vient de dévoiler la vidéo :

Un clip filmé pendant une froide nuit d'hiver dans un entrepôt dans la zone portuaire de la ville de Malmö en Suède . Un lieu confiné, une lumière rouge sang et une ambiance moite, cette vidéo pourrait nous renvoyer au contexte anxiogène de notre situation actuelle mais c'est pourtant une poésie profonde qui s'en dégage . Chaque mot porté par le murmure rassurant de Tiganá Santana ne fait qu'un avec sa musique à la douceur hypnotique et s'entrelace, comme dans un rituel, avec chaque mouvement du danseur cubain Danys Brian Barreras Miguel Azcue .

Sur son nouvel album, Tiganá Santana semble suspendre le temps avec ses chansons contées en portugais, en espagnol, en kikongo et en portugais - français . A sa folk acoustique évanescente, l'artiste a ajouté des instruments électroniques . Il a introduit les sons du piano et de l'accordéon joués par Aline Falcão, les guitares de Leonardo Mendes et Jorge Solovera et la basse de son vieux complice Ldson Galtier .