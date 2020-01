Ti'Kaniki dévoile "Pil Bandé" une vidéo live de leur "Maloya à l'Opéra"

Publié le 17 janvier 2020 à 09:18 par Catherine Carette

La musique de révolte du collectif Franco-réunionnais est disponible le 24 janvier sur un premier EP Live enregistré à l'Opéra Underground de Lyon.

Le Maloya est la grande passion des membres du collectif lyonnais Ti'Kaniki, formé au départ de musiciens zorey ( métropolitains ) qui voulaient vivre cette musique traditionnelle en France . Rentrés de leurs voyages à la Réunion, ils organisent des kabars où ils convient des figures renommées comme Danyel Waro, René Lacaille, King Ayisoba, PapaTef . . . Un groupe se forme avec des musiciens réunionnais et métropolitains aux origines diverses . Le collectif a souhaité faire entrer cette musique insulaire et populaire dans un lieu sacré, l'opéra, lors d'un concert live enregistré qui portait le public à la transe . Le titre Pil Bandé (Danse Puissante ) composé par le chanteur Luc Moindranzé Karoudjia, originaire de Saint - Benoît ( à l'est de l'île ) , est à découvrir en avant - première :



Le Maloya, ( danse, chant et musique réunionnaise ) est devenu un genre musical majeur au fil de l'histoire de La Réunion . C'est le blues des afro - américains . Il est né dans les plantations de cannes à sucre au 18e siècle, afin d’extérioriser les souffrances liées aux conditions de travail et de vie des esclaves .

C’est ce qu’on appelle une musique noire, apportée principalement par les esclaves, les travailleurs venus du Mozambique ou de Madagascar . Ça s’est nourri au fur et à mesure d’apports indiens dans la façon de chanter et de danser . " Danyèl Waro

Inscrit aujourd'hui au Patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce genre musical créole parle à tous les peuples opprimés et aux âmes rebelles . Ti'Kaniki développe un maloya novateur avec la chanteuse réunionnais Océane Gado, les percussionnistes Luc Moindranzé Karioudja et David Doris ( musiciens de Danyel Waro, Groove Lele, René Lacaille ) , Cindy Pooch ( chanteuse de The Bongo Hop ) , Hadrien Santos Da Silva ( ex batteur de Kumbia Boruka ) , Margot Delatour ( Pixvae ) , ou encore Gaël Champion ( Bigre ! ) et Jonathan Volson ( Cirque Plume ) . Solidement ancré dans l'énergie et les rythmes du maloya, le collectif jette des passerelles vers le bahanen camerounais, la rumba cubaine ou encore le currulao afro - colombien .

Ti'Kaniki - Maloya à l'Opéra - Pochette illustrée par Emmanuel Prost

Concerts :

Le 20 mars : Kabar Maloya de Ti'Kaniki au Ninkasi Gerland de Lyon + live de leur album et featuring avec Pixvae ( groupe côte caraïbe de Colombie )

Le 15 mai: Kabar Maloya au Ninkasi Gerland de Lyon avec en feat le groupe de Tsapiky Electric Vocuhila