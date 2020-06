Songhoy Blues chante l'espoir sur "Worry"

Publié le 17 juin 2020 à 14:44 par Guillaume Schnee

En prélude à son troisième album, le quatuor malien partage un premier titre militant aux riffs rock puissants illustré par un clip du réalisateur Fansé Sanogo.

Depuis leur premier album Music in Exile en 2015, le chanteur Aliou Touré et ses complices ont propagé sur scène leur optimisme, captivant un public toujours plus large avec leur rock songhaï et leurs concerts survitaminés . Au gré des rencontres et des tournées, Songhoy Blues a enrichi son univers musical métisse, basé sur les polyrythmies maliennes et des puissants riffs blues rock, tout en conservant ses engagements . Trois ans après leur remarquable deuxième long - format Résistance, les musiciens se sont retrouvés à New York pour graver le titre Worry avec le guitariste Matt Sweeney :

Le titre Worry est accompagné d'une belle performance filmée le mois dernier à Bamako par le réalisateur malien Fansé Sanogo . En ces temps de crise mondiale, le groupe a décidé de chanter en anglais, lançant un message universel d'espoir et de lutte à la jeunesse, première victime de ces temps obscurs .

On a décidé de diffuser une énergie positive avec le morceau, un rayon d'espoir pour l'humanité en encourageant à ne jamais arrêter de se battre parce qu'à la fin, on arrive forcément à trouver la lumière" .

