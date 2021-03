Sir Jean & NMB Afrobeat Experience dévoilent l'explosif "Twenty Four Seven"

Publié le 18 mars 2021 à 10:32 par Catherine Carette

Le combo bouillonnant sort un nouveau single politique qui invite à la danse et rappelle les soirées highlife des années 60 et 70.

En octobre 2019, nous mettions en lumière le titre No God, No Masta, extrait de l'excellent album Silver & gold de Sir Jean & NMB Afrobeat Experience, à la croisée du funk, de la musique traditionnelle, du rock et du jazz . Avec leur nouveau titre Twenty Four Seven, le brass band hybride et le chanteur sénégalais ( Le Peuple de l’Herbe, Meï Teï Sho, Zenzile . . . ) font corps pour dénoncer les injustices de l'esclavage moderne . "Dans une litanie dérisoire", le refrain inspiré par le dur quotidien des travailleurs pauvres, "égrène chaque jour de la semaine, un cycle sans fin, pour celles et ceux qui servent les champions de l’économie libérale en perdant leur vie à la gagner", précise Sir Jean .

Ici la musique est le mode d'expression de prédilection d'une culture enracinée dans l'expérience des terreurs de l'esclavage . Chantés en wolof, en anglais ou en français, les chants de résistance du combo puisent leur force dans l’énergie de l'afrobeat, aujourd'hui symbole d'une lutte pour les droits des peuples sur tous les continents .