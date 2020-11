Plongez dans l’univers captivant de Clément Oury

Publié le 17 novembre 2020 à 13:29 par Catherine Carette

Le compagnon de musique de Tony Gatlif, The Do, Yael Naïm et Soviet Suprem dévoile enfin son vaste monde intérieur avec "La Tête dans le mur".

Quelle belle évasion délicieusement inspirée, que cette première aventure en solo de Clément Oury, à déguster depuis son canapé ou dans les oreilles connectées lors d’une marche salutaire, une heure durant !

Compositeur, arrangeur, ingénieur du son, co - fondateur de la fanfare serbe Ziveli Orkestar, ce multi - instrumentiste de formation classique ( violon, tuba ) a aussi collaboré avec l’Orchestre Philharmonique de l’Oise, le projet Shantel & Bucovina Club, le réalisateur Tony Gatlif pour son dernier film, le quatuor Aalma Dili, le groupe Soviet Suprem, le Mezerg Orkestar et encore le groupe The Do ou les chanteuses Yaël Naïm et Émily Loizeau .

Riche de toutes ces rencontres, l'architecte sonore Clément Oury tisse son propre canevas génial et onirique, nous embarque dans ses rouages de boîte à musique jamais bruitiste, de percussions du quotidien, de caisse enregistreuse du bonheur . Une promesse de voyage du côté des Balkans, de la Grèce, des plaines d’Anatolie ou encore vers des contrées plus planantes à la John Surman, ou ingénieusement entêtantes portées par des esthétiques minimalistes à la Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass . . .

On aime tant cette balade pleine de légèreté et de mystère ! tantôt joyeuse et ludique hissant la tête vers les étoiles, tantôt plus inquiétante . . . la tête dans le mur .

Quelques sons du quotidien enregistrés au fil des saisons . Des grains de maïs, des fleurs de houblon, des noix, des pétales de roses et je commence avec cette valse d’Automne . Puis l’envie de partager ces ambiances avec d’autres musiciens à qui je propose ces instrumentations minimalistes, répétitives qui commencent à prendre forme .

"La Tête dans le Mur" est sorti le 13 novembre 2020 chez Vlad et Inouïe Distribution, en digital et en vinyle