"Permettez Majesté", le cri essentiel de Lo'Jo

Publié le 19 novembre 2020 à 13:52 par Catherine Carette

Le groupe angevin dévoile un nouveau clip avant la sortie de "Transe de Papier", son nouvel album vibrant d'humanité.

Au fil de leur longue et formidable aventure née en 1982, les Angevins rassemblés autour du conteur Denis Péan nous ont fait partager leur espoirs et leurs inquiétudes dans un folklore imaginaire lumineux . Dans leur nouveau clip issu de leur prochain album, Lo’Jo évoque les drames qu'engendre le pouvoir absolu, où qu'il soit . Permettez Majesté, réalisé par Jean Guillaud, met notamment en résonance des extraits de documentaires du rassemblement populaire lors de la chute de Ceaucescu avec des images poétiques ou surréalistes des seuls souverains que Lo'Jo reconnaisse, que sont le soleil, les astres, et la nature :

Les rythmes d’Europe Centrale, d’Afrique du Nord et les voix de Yamina et Nadia Nid El Mourid magnifient la parole ironique et le message grave de l'Ange .

Permettez Majesté ! Cet or fut dérobé à un pays blessé ( . . . ) De quel indien prenez - vous le souffle, wèp Djebel de quel orient le pain, de quel astre la beauté ?

Lo'Jo a pris l’habitude d'inviter à ses banquets des artistes de tous poils comme Robert Plant, Tinariwen, Robert Wyatt, Archie Shepp, Magic Malik, Roswell Rudd, Hasan Yarimdunia, Eric Truffaz . . . Pour ce nouvel album témoin d'un monde en plein bouleversements, c'est à Tony Allen et Robert Wyatt qu'ils ont proposé de partager leurs vibrations à la fois pleines de larmes et de force .

L'album hypnotique "Transe de Papier" est attendu le 4 décembre 2020 sur le label Yotanka . Concerts prévus les 22 et 23 janvier 2021 à La Maroquinerie ( Paris ) .

