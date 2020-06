Oumou Sangaré rayonne en acoustique sur "Djoukourou"

Publié le 4 juin 2020 à 06:11 par FIP.fr

La grande chanteuse malienne revient avec "Acoustic", un album intimiste enregistré en une prise et capturant toute la beauté et la force de la musique Wassoulou de l'artiste militante.

En 2017, Oumou Sangaré rompait huit ans de silence discographique en sortant l’album Mogoya produit par les musiciens français Vincent Taurelle, Ludovic Bruni et Vincent Taeger . Artiste libre et infatigable militante des droits des femmes depuis ses débuts en 1989 avec l'album Moussolou, elle y chantait la résistance, les peurs et l'espoir de toute une génération africaine . Urn message de révolte et d'amour qui a continué de rayonner sur la planète pop avec une série de remix par Sampha, St Germain, Malik Djoudi et un sample de Beyoncé .

Enregistré en une seule prise, son nouvel album Acoustic est comme un retour aux sources pour l’ancienne petite vendeuse d’eau des rues de Bamako devenue star . Un retour à l'essence même de la musique traditionnelle du Wassoulou que l'artiste sublime avec sa voix pure et incandescente .

"J’ai proposé à Oumou l’enregistrement de cet album, suite au concert donné à Londres à l’occasion des 15 ans de Nø Førmat ! où pour la première fois, quasi sans répétitions, elle a accepté cette formule acoustique très « lâcher prise » raconte le producteur Laurent Bizot .

Acoustic est un album spontané, sans amplification, sans re - recording, restituant toute la puissance des chansons de l'album Mogoya et quelques - uns des classiques incontournables de la diva accompagnée ici par ses choristes Emma Lamadji et Kandy Guira, par le guitariste et directeur musical Guimba Kouyaté, le fidèle Brahima « Benogo » Diakité, virtuose du kamele ngoni et Vincent Taurelle à l’orgue jouet et au célesta .

L'album "Acoustic" sort le 19 juin sur le label No Format!

