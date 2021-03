"Ngaminke", la quête spirituelle des Mamans du Congo & Rrobin

Publié le 2 mars 2021 à 13:51 par Catherine Carette

Le collectif féministe qui chante pour émanciper la femme africaine, dévoile un clip signant son retour aux sources, à la source.

En juillet 2020, séduits par la rencontre entre le collectif afro - féministe dirigé par la chanteuse et percussionniste Gladys Samba et le producteur français Rrobin, spécialiste des beats hip - hop et house, nous mettions en lumière Boum, le premier clip de l’album Les Mamans du Congo & Rrobin, sorti l'hiver dernier . Aujourd'hui nous vous présentons en avant - première, le clip du titre Ngaminke qui rend hommage à Mama Lemba, une femme forte et bienfaitrice .

Pendant la guerre, des villages entiers ont été détruits et la source de Mama Lemba a disparu . J’ai demandé aux ancêtres et aux esprits de m’aider à retrouver le chemin de cette source .

L'eau, source vive, purificatrice et régénératrice, relie l’humanité au monde . Ici elle symbolise la fécondité et la prospérité . Ngaminke raconte la quête de la source de Mbamou, un village détruit en tant de guerre, situé sur une île à trente kilomètres de Brazzaville . Cette source découverte par la mère de la belle - mère de Gladys Samba a besoin que l’on boive son eau . Entre sonorités traditionnelles bantoues et ambiances de grime et hip - hop, la leadeuse des Mamans du Congos se reconnecte avec son esprit .

C'est une petite source qui étanche la soif des terres et des hommes .

Le clip réalisé par Flore Onissah, célèbre aussi l'âme des ancêtres, la voie de la sagesse, symbolisés par la fumée . Il met en scène les Mami Watta, ces sirènes ensorceleuses qui envoûtent les hommes avec leur chant, ces mères des eaux, mi - terrestres mi - aquatiques, qui symbolisent la mer nourricière et l'océan destructeur .

Extrait du clip "Ngaminke" réalisé par Flore Onissah

On se balade au marché de Poto - Poto, le quartier le plus ancien et le plus cosmopolite la capitale de la République du Congo ; dans le quartier La Tanaf, à Makélékélé, premier arrondissement de Brazzaville ; dans les plantations, au fleuve Djoué ou encore dans la forêt Patte d’Oie, le poumon vert de la ville capitale et son parc zoologique .

Ngaminke, tout comme l'album entier, rappelle à chaque femme africaine qu'elle est l'égale de l'homme et l'incite à convoquer sa force pour faire face aux épreuves de la vie et apporter paix et bénédiction à ses proches .

