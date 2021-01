Nahawa Doumbia exhorte la jeunesse malienne à ne pas céder au mirage de l'immigration

Publié le 6 janvier 2021 à 11:45 par Guillaume Schnee

La chanteuse malienne sort l'album "Kanawa", une chronique militante de son pays magnifiée par une savante fusion de musique traditionnelle Wassoulou et d'orchestrations contemporaines.

Depuis son premier album La grande cantatrice malienne sorti en 1982, Nahawa Doumbia est la voix de la modernité, chroniquant sans concessions, mais toujours avec amour, la vie quotidienne de ses compatriotes . Infatigable militante du droit des femmes en Afrique, la chanteuse surnommée "l’enfant des djinns" perpétue la tradition musicale Wassoulou et le rythme didadi, toujours accompagnée par son complice des débuts, le guitariste et arrangeur N’gou Bagayoko . Quatre ans après Kulu, Nahawa Doumbia annonce son quinzième album, Kanawa, qui signifie "Ne part pas", attendu le 29 janvier sur le label Awesome Tapes From Africa .

« La signification de Kanawa est simple . Nous voyons nos enfants essayer de traverser l’océan . Beaucoup d’entre eux y meurent, ou dans le désert du Sahara . Certains grimpent par - dessus les fils à travers les frontières et se sont fait tirer dessus . Mais je leur demande pourquoi ils quittent leur pays ? Mon message est qu’il faut aider les jeunes . » explique Nahawa Doumbia à propos de ce nouvel album .

La chanteuse originaire de Bougouni, au sud de Bamako, exhorte ainsi de sa voix puissante la jeunesse malienne à ne pas céder aux sirènes de l'immigration clandestine pour fuir un pays victime du terrorisme et à une situation sociale difficile . Un message poignant déclamé sur une fusion savante de musique traditionnelle et contemporaine où le ngoni, le kamalé ngoni et le karigna se mêlent aux guitares électriques et aux beats de batteries programmées . Comme toujours chez Nahawa Doumbia, les chroniques sociales les plus dures sont toujours accompagnées de messages d'espoir et d'appels à l'émancipation . Avant la sortie de l'album Kanawa, Nahawa Doumbia dévoilera chaque semaine une vidéo live enregistrée lors de sa tournée européenne de 2020 :