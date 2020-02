"Madame Shingaling" prolonge l'aventure boogaloo de Setenta

Publié le 25 février 2020 à 15:50 par FIP.fr

Extrait de l'album "Paris To Nueva York" du combo parisien, le titre continue sa danse latin-soul avec le magnifique clip animé du réalisateur Philippe Gradelet.

Avant que la salsa de Porto Rico ne s'impose dans les clubs new - yorkais, le Spanish Harlem voyait naître le Boogaloo, un cocktail sixties fiévreux de soul et de rythmes afro - cubains, qui rejoindra plus tard les Antilles . Une musique fédératrice qui réunissait dans la danse les communautés afro - américaines et hispaniques de la ville et dont les artistes phares se nommaient Pete Terrace, Willie Rosario, Pete Rodríguez, Ray Barretto ou bien sûr Joe Cuba et son sextet . Héritiers parisiens des vibrations latin groove et du son Nuyorican, les membres de Setenta accompagnaient en 2016 sur scène un autre illustre représentant du latin - soul, Joe Bataan . Ils rendaient, la même année, hommage à cette musique, aussi appelée shing - a - ling, sur le titre Madame Shingaling. Une ode festive à la liberté et au métissage célébrée aujourd'hui dans le film animé de Philippe Gradelet .

Passionné par le message et le boogaloo de ce titre, le réalisateur décrit l'histoire de Madame Shingaling :

Notre protagoniste, Madame Shingaling, est née à New - York, de parents portoricains, avec une lointaine ascendance française par sa mère . Elle grandit dans le sud Bronx, avant d’étudier dans une école de stylisme installée à Brooklyn . Elle découvre Setenta en 2016 à l’occasion d’un concert où nous accompagnions Joe Bataan sur un summer stage, au St Mary’s Park, dans le même sud Bronx . Artiste graphiste, styliste et blogueuse, elle décide de partir enfin découvrir Paris, pour peut - être s’y installer un temps . . . .

En 2018 le septet fondé par le chanteur percussionniste Osman Jr . continuait de renouveler son répertoire, explorant chaque recoin du latin groove sur les huit titres de son quatrième album We Latin Like That. Un cocktail détonant et contemporain de musiques afro - cubaines et caribéennes, de mambo, boogaloo et salsa entremêlés de jazz, funk et hip hop sorti sur le label Latin Big Note .

