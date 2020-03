Le marimba des barrios de Son Rompe Pera

Publié le 3 mars 2020 à 10:59 par Guillaume Schnee

Le combo mexicain entretien l'héritage de cet instrument majeur de la musique folklorique sud-américaine populaire avec un mélange festif de cumbia punk et de sons urbains.

Arrivé en Amérique centrale avec la colonisation et la traite des esclaves, le xylophone africain s'est progressivement imposé comme un élément primordial du folklore sud - américain au point de devenir un genre musical sur la côte pacifique du continent . Véhiculé notamment par l'essor de la cumbia en Colombie, au Pérou, au Chili et au Mexique, le Marimba est au cœur du projet pan - latino Son Rompe Pera fondé en 2007 par les frères Jesús Ángel et Allan Gama qui revisitent avec modernité les classiques du genre sur l'album Batuco sorti sur ZZK, AYA Records et en écoute ici :

La musique et les rues sont dans notre sang . Nous avons décidé de porter le marimba avec nous et de créer ce projet musical à partir de nos propres racines, en mélangeant des rythmes que nous pensions ne jamais être des frères musicaux, comme la cumbia, le punk , et les sons de nos barrios .

Nés et élevés dans la périphérie profonde de Mexico, les deux frères perpétuent ainsi la tradition de cet instrument mélodique en bois acquise auprès de leur père Batuco . Les jeunes musiciens se produisaient en famille dans les rues avant de jouer dans des groupes dans divers groupes punk, rockabilly et ska . Aujourd'hui le duo devenu quintet fait danser toutes les générations des barrios et se retrouve maintenant à l'avant - garde de la scène cumbia internationale contemporaine avec leurs explorations sonores du marimba classique . Le groupe plonge ainsi les classiques mexicains, péruviens et colombiens dans un bain musical urbain et épicé où dansent la cumbia, le rock garage, le punk et le ska . Inspirés par la musique folklorique ancienne et oubliée entendue sur les marchés, les membres chantent aussi le quotidien des quartiers populaires de Mexico .

