L'Instant Fip à la Fnac présente There is no end de Tony Allen

Publié le 8 juin 2021 à 06:28

"Album posthume, mais vrai album puisque Tony Allen avait terminé d'enregistrer ses parties avant la triste nouvelle de sa disparition en avril 2020, "There is no end" est la pépite du mois de Luc Frelon pour l'Instant Fip à la Fnac."