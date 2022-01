Mort de la diva brésilienne Elza Soares

Publié le 21 janvier 2022 à 10:44 par Guillaume Schnee

Sacrée "chanteuse brésilienne du millénaire", l'artiste militante nous a quittés jeudi 20 janvier, à l’âge de 91 ans. Elle laisse une œuvre monumentale avec plus de 30 albums en 60 ans de carrière.

Avec sa chevelure flamboyante et ses capacités vocales hors du commun (trois octaves et demie), Elza Soares a survolé près de sept décennies la musique brésilienne. Samba, jazz, bossa nova, funk ou musique électronique, la diva à la voix rauque a marqué l'histoire de la musique de son pays. Sa vie comme sa carrière a été ponctuée de joie et de tristesse, faisant d'elle un symbole de résistance et de courage. Elza Soares s'est éteinte dans sa résidence de Rio de Janeiro à l’âge de 91 ans.

La vie d'Elza Gomes da Conceição Soares s'écrit comme un roman débutant en 1930 dans la favela d’Agua Santa et la menant sur les plus grandes scènes de la Planète musique. Née en 1930 à Rio, la fille d'un ouvrier et d'une blanchisseuse est mariée de force à 12 ans, devient mère l'année suivante et veuve à 21 ans. Une vie de misère et de tourments pour l'artiste afro-brésilienne qui va prendre un tournant lorsqu'elle décide, en 1953 de participer à une émission musicale radiophonique.

Devenue reine de la samba avec des titres comme Se Acaso Você Chegasse, Boato et Cadeira Vazia, elle est la marraine de l'équipe nationale à la Coupe du monde de football au Chili en 1962 où elle rencontre Louis Armstrong qui la prend sous son aile, séduit par sa voix et son "saxophone dans la gorge".

Dans les années 80, l'artiste connaît une véritable traversée du désert entre le deuil de son mari le footballeur Garrincha et de l'un de ses fils et les échecs commerciaux mais comme toujours la compositrice et chanteuse s'accroche, aidée parfois par des artistes comme Caetano Veloso qui enregistre avec elle Lingua. En 2002 elle sort l'album Do Cóccix Até O Pescoço enregistré avec Caetano Veloso, Chico Buarque, Carlinhos Brown et Jorge Ben Jor. En 2015, elle renaît une fois encore en sortant son album A Mulher do Fim do Mundo qui touche une nouvelle génération de fans avec son cocktail puissant de samba, de rock, hip hop et de jazz.

Même si elle se produit assise, Elza Soares a chanté jusqu'à la fin de sa vie avec la même énergie ses textes militants abordant la violence envers les femmes, l'intolérance et les dérives nationalistes de son pays. "Nous vivons dans un pays plein de préjugés, c'est horrible. C'est ma patrie, je l'aime à la folie. Mais nous n'avons pratiquement pas de droits. Les pauvres, les Noirs, les femmes, où sont leurs droits ?", s'insurgeait-elle.