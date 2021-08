"Mi Conga Es De Akokán", l'extase mambo de l'Orquesta Akokán

Publié le 18 août 2021 à 13:41 par Guillaume Schnee

Le supergroupe américano-cubain du chanteur José ‘Pepito’ Gómez développe sa vision moderne et spirituelle du mambo sur un deuxième album intitulé "16 Rayos".

En 2018, Daptone Records mandate le chanteur cubain basé à New - York José ‘Pepito’ Gómez, le producteur et multi - instrumentiste new - yorkais Jacob Plasse ( Chulo Records ) et l'arrangeur Michael Eckroth pour réunir à la Havane les meilleurs musiciens de l'île et enregistrer une descarga mambo novatrice et explosive . Trois ans plus tard, l'Orquesta Akokán est retourné à Cuba, dans les célèbres studios Egrem, pour graver les dix nouveaux titres de l'album 16 Rayos dont ce Mi Conga Es De Akokán, où s'entremêlent les rythmes folkloriques de la conga de Santiago de Cuba et la puissance des cuivres caractéristique du mambo .

Après un cycle intense de concerts et de tournées aux quatre coins du monde, l'Orquesta Akokán ajoute à la puissance de son mambo contemporain une nouvelle palette de rythmes et de répertoires de l'île . Il puise dans la richesse des traditions folkloriques et religieuses cubaines et met l'accent sur la sémantique lucumí, un reliquat créolisé de la langue yoruba présent à Cuba . Une transe dansante et spirituelle invoquée par ce big band constitué par des musiciens issus de groupes mythiques tels que Los Van Van, NG La Banda ou Irakere . Un All - Stars auquel s'ajoutent cette fois les cordes des violonistes Amelia Febles Díaz, Jenny Peña et Anabel Estévez Acosta, la voix de la chanteuse et guarachera Xiomara Valdés et du chanteur de rumba Pedro ‘Tata’ Francisco Almeida Barriel sur le titre 4 De Octubre en écoute ici :

L’album 16 Rayos fait écho à l'histoire des 16 rayons du soleil, un cadeau d'Olofi, l'une des manifestations suprêmes de la divinité dans la religion yoruba, à Obàtálá, lepère du ciel et créateur des corps humains, afin qu'il puisse prendre soin des enfants de la Terre . Il est attendu le 22 octobre sur Daptone Records .

