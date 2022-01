Meskerem Mees et Ladaniva sacrés aux Music Moves Europe Talent Awards

Publié le 21 janvier 2022 à 18:12 par FIP.fr

Le duo franco-arménien et la jeune artiste flamande ont emporté les suffrages de ce prix européen qui célèbre la musique émergente européenne d'aujourd'hui et de demain.

L’ambiance sera certes encore bien différente. A l’instar de la quasi-totalité de ses alter-ego européens, le festival ESNS (Eurosonic Noorderslag) a dû se résoudre à annuler son édition 2022 prévue initialement à Groningue. S’appuyant sur l’expérience acquise l’an dernier dans le même contexte, ce grand barouf hivernal a donc planifié une édition numérique à sa mesure avec près de 250 concerts à vivre en ligne jusqu’à dimanche le temps d’un gros weekend.

Coup d’envoi traditionnel des hostilités, la grand-messe des European Border Breakers Awards (EBBA) qui ouvre elle-même le festival Eurosonic Noorderslag a elle aussi eu lieu jeudi soir à Groningue pour décerner son palmarès. Parmi les lauréats de cette cérémonie qui célèbre l’émergence musicale européenne, nos coups de cœur Ladaniva et Meskerem Mees ont notamment emporté tous les suffrages. Le duo franco-arménien, aperçu en décembre dernier aux Trans Musicales de Rennes, est ainsi récompensé par le Prix du public tandis que la jeune artiste flamande se voit récompensée du prestigieux Grand prix du jury. A leurs côtés, Denise Chaila (Irlande), ДEVA (Hongrie), Mezerg (France), Blanks (Pays-Bas), et Alina Pash (Ukraine) ont également récompensés lors de cette édition 2022.

Les Music Moves Europe Talent Awards sont organisés par le festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) et le festival Reeperbahn, en collaboration avec Yourope, l'Independent Music Companies Association (IMPALA), l'International Music Managers Forum (IMMF), Liveurope, Live DMA, l'European Music Export Exchange (EMEE), Digital Music Europe (DME) et l'Union européenne de radio-télévision (UER-EBU). Ils bénéficient également du soutien du ministère hollandais de l'Education, de la Culture et des Sciences, de la Province de Groningue et de la ville de Groningue. Les MMETA sont mis en place grâce à la coopération de la Commission européenne et sont appuyés financièrement par Europe créative.

