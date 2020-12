"Mangavo", l'incantation maloya de Christine Salem

Publié le 8 décembre 2020 à 09:41 par Guillaume Schnee

La chanteuse réunionnaise dévoile un premier titre magnifique de "Mersi", son nouvel album de maloya libre et spirituel.

Elle est l'une des grandes voix réunionnaises du maloya - blues dont elle perpétue avec modernité la spiritualité . A l'écoute du monde qui l'entoure, la chanteuse et joueuse de kayamb Christine Salem fait constamment évoluer sa musique métisse et insulaire en ouvrant sereinement les frontières du genre, avec intensité et générosité . Sur son nouvel album, Mersi, l'artiste mêle ainsi avec puissance et douceur le maloya, au blues, au rock et au séga de son île . Dans son imaginaire, la voix de ses ancêtres parle au rythme des percussions sur lequel s'élève en toute harmonie le violon, classique ou folk, de Frédéric Norel .

Mangavo est une incantation pour inviter et honorer nos ancêtres au moment des cérémonies .

Avant la sortie le 29 janvier de son septième disque, Christine Salem dévoile une version live de Mangavo, une invitation empreinte de spiritualité à plonger au cœur d’un servis kabaré, ces cérémonies festives rendant hommage aux ancêtres afro - malgaches . Outre le violoniste Frédéric Norel, la charismatique chanteuse est accompagnée sur ces treize nouveaux titres par le guitariste Seb Martel et les percussionnistes Anne Laure Bourget et Jacky Malbrouck .

Christine Salem est en concert le 4 février au 360 Paris Music Factory pour le festival Au fil des voix .

L'album "Mersi" sort le 29 janvir 2021 sur Blue Fanal