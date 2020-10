"Magia Magia", dans les songes romantiques du Brésilien Gus Levy

Publié le 8 octobre 2020 à 09:43 par Guillaume Schnee

Le producteur et multi-instrumentiste de Rio signe un album mystique de pop psychédélique, de samba rock et de groove rêveur enfin disponible en France.

Compositeur et multi - instrumentiste éminent de la scène musicale de Rio de Janeiro, Gus Levy fait partie depuis dix ans du groupe rock, Os Dentes, a mis ses talents de guitariste au service d'artistes comme Antonio Neves, Filipe Marones et João Werneck et a déjà produit plus de dix albums au sein des studios Estúdio Carolina . Repérée par l'excellent label 180g, sa dernière œuvre, Magia Magia, arrive chez nous le 23 octobre sous forme de vinyle un an après sa sortie brésilienne .

Inspiré par une conception de l'univers régi par des entités féminines, Gus Levy orchestre magistralement sa poésie mystique et romantique au gré de ballades sensuelles ou puissantes . Le compositeur y développe un univers musical luxuriant où son chant langoureux se mêle aux choeurs chaleureux et aux envolées de cordes portés par une fusion idéale de pop psychédélique, de samba rock électrique et de groove langoureux . Un amalgame brillant que le chanteur et musicien, ici à la guitare et aux claviers, réalise avec ses complices Marcelo Costa aux percussions, Pedro Dantas à la basse, João Werneck à la guitare, l'ensemble de cordes Quarteto Cais ainsi que Ana Frango Elétrico et Raquel Dimantas aux choeurs .