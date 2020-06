"Lindé" l'appel à la solidarité de Afel Bocoum

Publié le 10 juin 2020 à 14:12

Le célèbre songwriter et guitariste malien est de retour en septembre avec un album produit par Damon Albarn et Nick Gold et dévoile le titre "Avion".

Originaire de la petite ville de Niafunké, dans la région de Tombouctou au Nord Mali, comme son mentor Ali Farka Touré, le compositeur et guitariste Afel Bocoum est l'une des grandes voix du fleuve Niger . Il fait partie de cette génération de musiciens inventifs qui, au milieu du 20e siècle, ont mêlé leurs musiques traditionnelles aux sons venus d'Europe, des États - Unis et du Moyen - Orient . Dans un pays déchiré par la guerre, le fanatisme et la pauvreté, l'artiste lance un nouvel appel à l'espoir et à l'unité sur l'album Lindé attendu le 4 septembre et produit par ses vieux complices Damon Albarn et Nick Gold . Afel Bocoum en présente le premier titre, Avion, une chanson espiègle aux mélodies ondulantes sur un rythme proche du soukous congolais .

Nous devons nous rencontrer les uns les autres, nous parler et regarder chacun dans les yeux en nous disant la vérité . Si nous ne nous unissons pas, je ne vois pas de solution . Notre assurance sociale c’est la musique . C’est tout ce qu’il nous reste .

Son nouvel album Lindé, nommé d’après l‘étendue sauvage proche de Niafunké où Afel et ses amis d’enfance allaient jouer et chasser, est un pur bijou de cette musique si riche naviguant avec grâce et spiritualité entre traditions séculaires et modernité . On peut y entendre les tambours du regretté Tony Allen, le trombone reggae de Vin Gordon ( Bob Marley / Skatellites ) ou le violon de Joan As Police Woman .

La voix inimitable de Bocoum chante la paix, danse et plane sur les guitares de Mamadou Kelly, Oumar Konaté, Lamine Soumano ou de Garba Touré du groupe Songhoy Blues, sur le kamale n’goni de Harouna Samaké et la kora de Madou Sidiki Diabaté ( frère de Toumani Diabaté ) , du n’goni ba ou "grand luth" de Yaya Dram ou de la calebasse du défunt grand "Hama" Alpha Ousmane Sankaré . L'album est une célébration de la diversité du pays et de son sens de l’unité et de la tolérance jadis célèbres dans le "Virage du Delta" .

L'album "Lindé" sort le 4 Septembre chez World Circuit Records.

à écouter Oumou Sangaré rayonne en acoustique sur "Djoukourou"

à écouter L'hommage du guitariste Mama Sissoko à Ali Farka Touré