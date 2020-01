Les trésors dansant de São Tomé-et-Príncipe

Publié le 16 janvier 2020 à 13:53 par Guillaume Schnee

Le label Bongo Joe exhume 16 pépites oubliées des deux îles lusophones sur la compilation "Léve Léve : São Tomé & Príncipe sounds 70s​-​80s".

Le label suisse nous avait déjà comblés, en décembre, avec le deuxième volume de Soul Sega Sa, une compilation réunissant quelques pépites de l'âge d'or du séga de l'île Maurice, des Seychelles et de la Réunion . Cette fois c'est du côté du Golfe de Guinée que Bongo Joe nous invite avec la sélection de Léve Léve : São Tomé & Príncipe sounds 70s​ - ​80s . Plus confidentiel que des pays lusophones comme l'Angola ou le Cap - Vert, l'héritage musical des deux petites îles situées au large du Gabon recèle pourtant quelques trésors comme le puxa, un genre insulaire raffiné mêlant aux riches traditions mélodiques de l'île le semba, le merengue angolais, l'afoxê brésilien, le coladeira capverdien et la musique de danse caribéenne .

Dans ces petites îles autrefois connues sous le nom de "Chocolate Islands", elles furent pendant longtemps les plus grands producteurs de cacao du monde, la musique a longtemps été un lien social fondamental et une arme de lutte contre les colons portugais . Des groupes comme Os Úntués ou Conjunto Mindelo métissaient les sons occidentaux et brésiliens avec les rythmes dansant issus des populations descendant d’esclaves comme le socopé, le puita et le dança - congo, la rebita angolaisejusqu'à la création du rythme insulaire puxa .

Avec l'indépendance des îles en 1975, l'influence des pays voisins africains devient omniprésente dans la scène musicale insulaire en pleine ébullition . Une vingtaine de groupes font alors vibrer les soirées et la journée du dimanche dans les bars et les concerts en plein air . Avec un vrai travail d'ethnomusicologue, le DJ et crate digger français DJ Tom B a, pendant cinq ans, collecté et exhumé les 16 trésors de cette compilation, en rencontrant les musiciens survivants de ces groupes jusque - là restés confidentiels .

Godinho chanteur du groupe Conjunto Mindelo

