Les pulsations vertigineuses de Bamba Wassoulou Groove sur "Dankélé"

Publié le 6 mars 2020 à 07:47 par Guillaume Schnee

Partager via Whatsapp

Partager via Messenger

Le sextet malien présente le clip du titre phare de son nouvel album et nous invite à 24 heures électriques dans les rues de Bamako au son de ses rythmiques funk possédées.

Dankélé signifie "Les Braves", ceux qui travaillent, ceux qui souffrent . Avec ce nouvel album attendu le 27 mars sur Lusafrica, Bamba Wassoulou Groove poursuit l'aventure commencée en 2013 à l'initiative de Bamba Dembélé, décédé en 2018, percussionniste et cofondateur du Super Djata Band . Trio furieux de guitares rock et funk, basse groove, batterie hypnotique et incantations bambaras du chanteur Ousmane Diakité "Lokobé", le sextet est une machine à danser diabolique qui nous plonge dans l’effervescence des nuits torrides de Bamako . En témoigne ce premier titre, un maelstrom funk vertigineux illustré par une vidéo magnifique tournée dans la "ville crocodile" :

Musiciens :

Mamadou Diabaté "Bainy" : Guitare

Moussa Diabaté "Gardcor" : Guitare

Abdrahamany Diarra "Dra" : Guitare

Aboubacar Diombana "Papis" : Guitare basse

Maguett DIOP "Dr Drum" : Percussions

Ousmane DIAKITÉ "Lokobé" : Voix et Megaphone

Bamba Wassoulou Groove ( avec l'aide d'Antoine Delavaud ) : claviers

Bamba Wassoulou Groove est en concert :

le 15 mai au New Morning à Paris

le 19 mai à la Salle Paul B à Massy

le 23 mai au festival Jazz sous les pommiers à Coutances