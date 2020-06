Le télescopage sonore et onirique de Nicolas Repac

Publié le 30 juin 2020 à 13:12 par Catherine Carette

Avec "Kama Twist Dada", premier extrait de "Dancestral", attendu le 10 juillet, le magicien du sample met sa patte sonore futuriste sur les trésors ancestraux collectés par l’ethnomusicologue Charles Duvel.

Dans la même veine que ses précédentes collaborations Swing Swing et Black Box avec le label Nø Førmat ! , le compositeur, arrangeur, producteur, multi - instrumentiste et insatiable baroudeur Nicolas Repac, marie ses réjouissantes élucubrations aux musiques collectées par Charles Duvel, référence majeure dans le monde de la world music, qui a passé sa vie à glaner les sons de la planète et à les mettre en correspondances . Ici les pièces expérimentales riches en trouvailles, voix, percussions traditionnelles du Bénin, violon subsaharien, morin khuur mongol, arc à bouche pygmée, nous embarquent au - delà de l'espace temps, dans l’univers fantasmé de Nicolas Repac . Un avant - goût du voyage avec le clip du titre Kama Twist Dada, animé par Felix Von Liska :

La rencontre de Nicolas Repac en 2015 avec le co - fondateur du label discographique de Radio France, Ocora, ( témoin de la remarquable diversité des musiques traditionnelles ) puis initiateur de la collection Prophet qui capte aussi les perles rares de la planète, fut déterminante . Il raconte l'engagement quasi religieux de Charles Duvel, "infatigable chasseur - cueilleur de sons", à sauver la mémoire des mondes :

Il m'apparut tel un lépidoptériste du son, armé d'un enregistreur Nagra en guise de filoche, capturant des musiques papillons ( . . . ) , qui sur l'échelle du temps, n'auraient vécu que quelques secondes sans sa volonté et sa quête incessante .

Dancestral est le premier EP issus de ces travaux . Fort de ce matériau d'une richesse inégalée, Nicolas Repac accompagne la formation de nos mémoires collectives . Il mêle styles, époques et matières pour faire émerger des récits sonores fantastiques portant les traces de la diversité du monde, tout en nous invitant à voyager au - delà des lieux, au plus près de nos sensations, de nos pulsions .

