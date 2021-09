"Yn Rio", les chansons d'espoir de Carwyn Ellis & Rio 18

Publié le 30 septembre 2021 à 14:49 par Catherine Carette

Le Gallois annonce un nouveau disque plein de soleil chanté en anglais, aux saveurs pop et brésiliennes, dans un esprit de fraternité internationale.

Après le disque Joia ! , puis Mas qui s’inspirait des menaces environnementales auxquelles le pays de Galles et l'Amérique du Sud sont confrontés, le chanteur, auteur - compositeur, multi - instrumentiste et producteur de radio Carwyn Ellis ( directeur de Colorama et fondateur du groupe Bendith ) sort un troisième projet d’inspiration brésilienne . L’histoire débute fin de 2020 lorsque la BBC Radio Cymru lui propose de donner un concert dans leur studio avec Rio 18 et le BBC National Orchestra of Wales . Mais la pandémie mondiale faisant rage, le rapprochement des musiciens fut impossible . Relevant le défi, Carwyn commence à enregistrer ses chansons seul chez lui puis les envoie à son co - producteur Shawn Lee qui ajoute batterie et percussions dans son studio à Londres . Le reste du groupe ayant joint ses contributions où qu'il se trouve .

C'est ainsi qu'à 20 h le 20 mars 2021, Carwyn Ellis a chanté et joué ses chansons avec le BBC National Orchestra of Wales en une seule prise . Le disque est le résultat de cette performance . Le premier single Olá !, s'inspire dans le refrain, de l'esprit de Jorge Ben :

Carwyn Ellis a confié les arrangements au Brésilien Christiaan Oyens et au Gallois Owain Gruffudd Roberts, qui dirigeaient tous deux l'orchestre . La musique de l'album est internationale . Il y a des membres brésiliens, américains, vénézuéliens, anglais et gallois . Le disque est mixé par un Français et maîtrisé par un italien alors que le label est allemand . Pour Carwyn, Yn Rio est basé sur une journée à Rio . C'est un souvenir magique qui témoigne de "ce que nous pouvons accomplir si nous rêvons, travaillons et jouons… ensemble", précise - t - il .

"Les événements de 2020 ont influencé le disque dans la mesure où je voulais que ce soit un antidote complet à ce qui se passait" .

L'album Yn Rio de Carwyn Ellis & Rio 18 avec le BBC National Orchestra of Wales sort le 22 octobre sur Légère Recordings .