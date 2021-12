Le renouveau pop-flamenco de Maruja Limon

Publié le 2 décembre 2021 à 13:06 par Guillaume Cohonner

Le quintette catalan présentera ce week-end aux Trans Musicales de Rennes sa pop énergique inspirée par la rumba flamenca et la buleria, un nouveau titre à découvrir.

Déjà repérées à la sortie de leur premier album Más de ti en 2018 par les médias espagnols, les cinq membres de Maruja Limon, plutôt prolifiques, réitèrent avec un second disque Ante Mi l'année suivante. Leur prochain fait d'armes, Vidas, prévu pour 2022, dépoussière un peu plus le folklore espagnol en lui redonnant un élan de vitalité pop, tout en lorgnant vers la musique cubaine. Avec des thématiques inspirées par leur quotidien, la résilience, les histoires d'amour ou encore l'égalité sociale, les cinq barcelonaises s'inscrivent comme les fer de lance d'une jeunesse catalane fière de leur patrimoine et ouvertes sur le monde.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



En mélangeant habillement les cuivres et les rythmes cubains aux guitares flamenco et aux fameux claquements de mains las palmas, les chansons de Maruja Limon portées par un chant expressif et incarné provoquent une énergie communicative immédiate. Après avoir parcouru les festivals européens et fait plus de 200 dates, les Barcelonaises seront fin prêtes à prendre d'assaut le hall 3 des Trans Musicales ce vendredi dans une ambiance très caliente.