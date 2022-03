Le pêle-mêle titanesque de Congotronics International

Publié le 23 mars 2022 à 11:57 par Ghislain Chantepie

Le supergroupe mené par Deerhoof, Konono Nº1, et Juana Molina vient de mettre en ligne ‘Where’s The One?’, un nouvel extrait épique issu de leur prochain album.

C’est un projet colossal qui va enfin voir le jour. Celui de l'unique album de Congotronics International, un supergroupe composé des Américains de Deerhoof, du légendaire orchestre Konono No.1, Kasai Allstars, Wildbirds & Peacedrums, Matthew Mehlan de Skeletons ou encore de l’ensorcelante Juana Molina. Dix-neuf musiciens au total, issus de quatre continents différents, et qui ont au tournant de la dernière décennie initié ce projet fou de confronter sur scène et en studio le meilleur de la tradition musicale congolaise avec l’esprit punk du rock alternatif occidental.

Amorcée lors d’une tournée fondatrice en 2011 où tout ce petit monde s’était réuni sur scène pour la première fois, la genèse de cet album a été longue et complexe, les musiciens eux-mêmes devant dépasser un véritable choc culturel et musical pour mettre en commun de nombreuses langues, savoir-faire et méthodes de travail très différentes. Au fil d’une écriture à distance en forme de tour du monde permanent, faite de démos envoyées et retouchées à Kinshasa, Buenos Aires, Mexico, New York ou Stockholm, les artistes ont finalement mis en boite vingt et une compositions qui alternent enregistrements live issus des premiers concerts et nouvelles prises réalisées récemment en studio.

Finalisé ces derniers mois par deux membres de Deerhoof aidés du capé Marc Hollander, fondateur du label Crammed, ce disque attendu le 22 avril prochain se dévoile un peu plus aujourd’hui avec la mise en ligne d’un nouvel extrait épique. Morceau titre de l’album, Where’s The One? forme ainsi un pêle-mêle titanesque mariant cordes congolaises et esprit noise, langue songye des Kasai Allstars et couplets indie de Matt Mehlan. Tout s’unit ici dans un groove et une énergie qui tapent fort, tandis que les frontières stylistiques et les difficultés inhérentes à une telle composition se fracassent dans une forme de tourbillon indomptable. Bingo.

