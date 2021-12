Le label défricheur Glitterbeat offre une compilation passionnante

Publié le 30 décembre 2021 à 14:38 par Guillaume Cohonner

« Glitterbeat tak:til 2021 » prouve une fois de plus l’éclectisme du label en regroupant ses artistes phares de l'année sur une collection de titres disponible en téléchargement.

Depuis 2012, le label Glitterbeat poursuit un parcours impeccable dans sa quête de défrichage musical. Exigeante et pointue, la structure basée à Hambourg publie à un rythme frénétique ce qu'il se fait de mieux tant en matière de musique hybride mais aussi celle plus ancestrale. La subdivision du label, Tak:til, met à l'honneur la musique instrumentale et contemporaine, brouillant ainsi les pistes entre le futurisme et les traditions et créant une combinaison de ce que le trompettiste Jon Hassell appelait les « musiques du quatrième monde ».

Cette compilation de l'année 2021 résume assez bien toute l’ambition et l'ouverture d'esprit de la structure : on y retrouve autant l'ambient de Chuck Johnson, la pop ésotérique d'Altin Gün, le trio chypriote Monsieur Doumani, le psyché-funk de Bixiga 70, le blues malien du guitariste Samba Touré ou encore les nappes de violons hantées de la violoniste Catherine Graindorge.

Disponible en téléchargement libre ou non, le label vient d'éditer à seulement quelques exemplaires cette compilation en format vinyle au graphisme soigné.