Le groupe touareg Imarhan annonce l'album "Aboogi"

Publié le 14 octobre 2021 à 14:51 par Guillaume Schnee

Les musiciens dévoilent "Achinkad", un premier titre superbe de leur troisième album enregistré avec une pléiade d'invités comme Gruff Rhys des Super Furry Animals ou la chanteuse Soudanaise Sulafa Elyas.

C'est dans leur ville natale de Tamanrasset, dans le massif montagneux d'Hoggar au sud de l'Algérie, que les membres d’Imarhan ont construit leur studio d'enregistrement après la sortie de leur deuxième album Temet en 2018 . Alors que d'autres musiciens Touaregs enregistrent aux Etats - Unis, le quintet emmené par le chanteur Iyad Moussa ben Abderrahmane capture ainsi toute la diversité, la beauté et les difficultés de la vie dans la capitale touareg .

Pour cette première œuvre "locale", la formation a choisi le titre Aboogi, du nom des premières structures semi - permanentes que leurs ancêtres nomades ont construites lors de l'établissement de colonies et de villages . Un nouveau bijou d'Assouf contemporain et métisse mêlant des paroles poétiques et militantes à une fusion folk, rock et groove hypnotique .

"C'est un hommage à notre peuple et à notre terre . Les Touaregs sont présents depuis l'Antiquité et ils sont toujours là, présents à leur terre, fidèles à leur peuple, reconnaissants à leurs ancêtres, à leur culture, et pleinement, fortement attachés à leur nature . Ils voyagent à travers les époques et ils sont toujours là, avec cette terre qui fait partie de leur identité. " explique le groupe à propos du titre Achinkad.

Sur ce troisième album, Imarhan se fait le porte - parole de le jeune génération Touareg, grande oubliée des gouvernements de la région et sublime les rites et l’ancestralité des Touaregs . Toujours en quête d'ouverture autant spirituelle que musicale, les virtuoses y invitent la chanteuse Soudanaise Sulafa Elyas, le musicien conteur Abdallah Ag Alhousseyni et le regretté Mahamad Ag Atlal dit japonais, tous deux membres de Tinariwen, ainsi que le gallois Gruff Rhys des Super Furry Animals . "Aboogi reflète les couleurs de Tamanrasset, ce que nous vivons au quotidien . Nous donnons de l'espace au vent et aux énergies naturelles, au soleil et au sable . Nous voulons exprimer leurs couleurs à travers la musique ." conclut le chanteur du groupe .

Sortie de l'album "Aboogi" d’Imarhan le 28 janvier 2022 via City Slang

Le groupe est en concert en France en mars et avril 2022:

le 09/03 au Théâtre L’Aire Libre à Rennes

le 10/03 au Grand Mix à Tourcoing

le 29/03 au Ninkasi à Lyon

le 30/03 à La Gaité Lyrique à Paris

le 31/03 au 106 Club à Rouen

le 01/04 à l'Astrolobe à Orléans

le 02/04 au Connexion à Toulouse