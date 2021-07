La puissante rencontre de Pulcinella & Maria Mazzotta

Publié le 12 juillet 2021 à 12:28 par Catherine Carette

L'album "Grifone" de l’ensorcelante chanteuse des Pouilles et du quartet toulousain polymorphe nous embarque du sud de la France à Lecce, en passant par Tirana.

Quel beau mariage que celui d'une des voix les plus habitées du chant traditionnel enivrant du Salento avec la très excitante formation sans frontières, Pulcinella ! Une aventure musicale forte en émotions qui a vu le jour au festival Rio Loco 2019 . De Lule të bukura ka Tirana à Griffon, en passant Bella y dors, La Foule, Nazzu nazzu, Que reste - t - il . . . leur album Grifone témoigne de l'esprit d'aventure qui les unit, entre moments explosifs, transe frénétique et ballades poignantes …comme en témoigne l'émouvant clip d'animation réalisé par Mathieu Choinet qui illustre un conte médiéval :

Maria Mazotta a travaillé sous la direction de Ludovico Einaudi et de Goran Bregovic, a collaboré avec Bobby McFerrin, Ibrahim Maalouf, Ballake Sissoko, Piers Faccini avant de faire la route avec le groupe Canzoniere Grecanico Salentino ( le plus célèbre groupe de musique traditionnelle du sud de l’Italie ) et aujourd'hui avec Pulcinella qui navigue depuis 2004 du jazz au rock progressif en passant la musique des Balkans, l'électro, l'afrobeat ou encore le musette . Ensemble ils annulent les différences culturelles et proposent un répertoire très dense de tarentelles, pizzicas trafiquées, valses enjôleuses, mazurca . . . . et autres réjouissances captivantes que l'on vous recommande vivement sur scène .

Maria Mazzotta : voix et tamburello

Florian Demonsant : accordéon, orgue Elka et chœurs

Ferdinand Doumerc : saxophones, flûte, glockenspiel, clavier Armon et voix

Pierre Pollet : batterie

Jean - Marc Serpin : contrebasse

Grifone est sorti le 25 juin 2021, Compagnie Pulcinella / L'Autre Distribution,

En concert :

5, 6 et 7 . 07 Festival du Péristyle à l'Opéra de Lyon

11 . 07 Jazz à Porquerolles

12 . 0712 . 07 Le Délirium à Avignon

13 . 07 Les pierres de Gué à Espezel

14 . 07 Le Relais Montagnard à Bonac - Irazein

16 . 07 Les Z’endimanchés - Saint Hilaire de Chaléons ( 44 )

