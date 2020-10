"La Locura de Machuca", les trésors psychédéliques de la champeta

Publié le 13 octobre 2020 à 08:44 par Guillaume Schnee

Le label Analog Africa a collecté 17 titres underground de cette musique afro-caribéenne enregistrés entre 1975 et ​1980 sur le label du producteur colombien avant-gardiste Rafael Machuca.

Au milieu des années 70 la salsa, le boléro et le vallenato font figure de genres musicaux incontournables dans les charts colombiens, mais sur la côte caribéenne du pays les sonorités africaines enflamment les fêtes de quartier . Dans ces Picos, les soundystem vibrent aux rythmes des disques d'afrobeat, de highlife, rumba et soukouss se mêlant à la cumbia locale, à la champeta, au funk et aux guitares rock psychédéliques . Découvrant l'énergie et la créativité de formations jouant sur la “Plaza de los Musicos” de Barranquilla, l'avocat fiscaliste Rafael Machuca se reconvertit en producteur et fonde Discos Machuca dont le label label Analog Africa exhume dix sept titres fous sur sa nouvelle compilation La Locura de Machuca 1975 – 1980 en écoute ici :

Après le funk de Mogadiscio ou les pépites de cumbia péruvienne de la jungle amazonienne, le boss du label Analog Africa Samy Ben Redjeb et le fondateur du label Palenque Records, Lucas Silva, ont sélectionné ces pépites de l'underground colombien dans le catalogue oublié du producteur visionnaire Rafael Machuca . Un voyage savoureux aux sources de la champeta et du psychédélisme afro - caribéen qui par leur modernité et leur richesse continuent d'influencer la scène colombienne actuelle dont Eblis Alvarez et son combo fantasque les Meridian Brothers .

Pico (Soundsystem) / Analog Africa

Profitant du succès des disques de stars locales comme Alejandro Durán et Aníbal Velásquez, Rafael Machuca a pu produire des groupes expérimentaux comme La Banda Africana, King Somalie, Conjunto Barbacoa et Abelardo Carbono, l'un des parrains de Champeta Criolla . Il réunissait parfois la crème des musiciens du label pour fonder des groupes éphémères tels que Samba Negra ou El Grupo Folclórico .

La compilation présente le grand maître accordéoniste, inventeur de la guaracha, Aníbal Velásquez, ainsi que des groupes énigmatiques tels que El Grupo D'Abelard, le premier à avoir enregistré un morceau de champeta, ou encore El Grupo Folclorico qui mêlait le gwo - ka antillais avec les musiques africaines des picos et le rock psychédélique .

Sortie de "La Locura de Machuca" le 16 octobre sur Analog Africa

