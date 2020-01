La joie éternelle de Sergio Mendes

Publié le 7 janvier 2020 à 14:57 par Guillaume Schnee

La légende brésilienne s'associe au rappeur de Compton Buddy sur le premier titre de son nouvel album "In The Key Of Joy".

Il est l'un des phares de la musique brésilienne, depuis plus de six décennies le claviériste, producteur et chanteur marque de son empreinte la musique de son pays . De ses contributions pionnières aux fondements de la bossa nova aux côtés d'artistes comme Antônio Carlos Jobim et avec le Sextet Bossa Rio, en passant par le son latin - pop de son groupe emblématique Brasil 66, ses collaborations avec les plus grands jazzmen et ses productions funk, l'artiste, né le 11 février 1941 à Niterói, est toujours dans l'air du temps . Sergio Mendes propage sa joie à travers sa musique, un esprit festif éternel qu'il célèbre sur son nouvel album In The Key Of Joy attendu le 28 février via Concord Music .

J'aime sortir de ma zone de confort et essayer des choses que je n'ai jamais faites auparavant . Je ressens une grande excitation en entrant dans le studio avec différentes personnes et en découvrant ce qui se passe . C'est ce que je fais . J'aime l'aventure musicale que je vis depuis plus de 60 ans .

Ce nouvel album sonne comme un tour d'horizon de l'immense richesse du spectre musical couvert par Sergio Mendes . Un ensemble de compositions originales où comme un hymne à la joie les vibrations classiques brésiliennes dansent avec les beats hip hop et les pulsations contemporaines . L'album réunit des légendes brésiliennes, des créateurs de tubes modernes et de jeunes étoiles montantes comme Common, Hermeto Pascoal, Joe Pizzulo, le duo pop colombien des frères Cali y El Dandee, Buddy, Sugar Joans, Rogê, le pianiste de bossa João Donato, Sheléa et Gracinha Leporac, muse et femme de Mendes .

L'album est accompagné par le documentaire homonyme réalisé par le cinéaste John Scheinfeld ( Chasing Trane, Who Is Harry Nilsson ? ) , un aperçu de la carrière qui englobe les plus grands moments de la vie musicale de Mendes .