"La herida oscura", l'ode à l'indépendance du Pérou de Susana Baca

Publié le 2 août 2021 à 14:22 par Guillaume Schnee

Icône de la musique afro-péruvienne, l'artiste fête ses 50 ans de carrière avec "Palabras Urgentes", un album aussi militant que poétique produit par le leader de Snarky Puppy, Michael League.

Enseignante à l'université, ethnomusicologue et ministre de la culture du Pérou en 2011, Susana Baca de la Colina s'est fait la voix du patrimoine musical afro - péruvien . Une vie a collecter et chanter avec passion ce folklore hérité des esclaves africains qu'elle plonge dans le XXIème siècle dans son nouvel album Palabras Urgentes ( Vérités urgentes ) , attendu le 8 octobre sur Real World Records .

"Ces dix chansons ressemblent surtout à des prémonitions sur les temps difficiles que nous traversons . Ils tissent la musique de mes racines les plus profondes avec des mots urgents, d'espoir et de condamnation, qui cherchent une vérité chérie et profonde ." confie l'artiste de Lima qui dévoile un premier magnifique titre, La herida oscura ( Blessure sombre ) :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

En cette année marquée par le bicentenaire de l’indépendance du Pérou, Susana Baca rend hommage, sur La herida oscura, à Micaela Bastidas ( 1744 - 1788 ) , leader de la guérilla et une des femmes les plus courageuses de l’indépendance du Pérou . Une chanson écrite par la célèvre chanteuse péruvienne Chabuca Granda, mentor et amie de Susana Baca à qui elle confia le titre . "J’ai chanté Herida Oscura, comme s’il s’agissait d’un secret, avec la même intensité et l’amour envers notre histoire . Je chante cette chanson et la chanterais toujours… on peut y retrouver chaque temps de son rythme initial et aucun mot ne manque" déclare la chanteuse dont les mélodies et les rythmes traditionnels s'entremêlent avec harmonie aux productions contemporaines de Michael League, multi - instrumentiste et meneur des Snarky Puppy .

Enregistré à Cañete, une petite ville située à 150 kilomètres de la capitale du Pérou Lima, Palabras Urgentes oscille entre l'Histoire et l'intime, livre un tableau aussi poétique que contestataire où la diva aborde le féminisme, la liberté, l’éducation, le chagrin et l'espoir . "Avec mon propre esprit et le talent et le coeur de ceux qui y ont contribué, nous offrons cet album tel un renouveau de notre musique traditionnel . J’espère que ceux qui vont l’écouter ressentiront l’amour de la vie et l’amour de vivre honnêtement" conclut Susana Baca .

En écoute "Lilith", les héroïnes oubliées de Mélissa Laveaux

En écoute Les Meridian Brothers à la recherche des rythmes perdus