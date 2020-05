La brise afro-cubaine de Juanita Euka

Publié le 11 mai 2020 à 12:52 par Ghislain Chantepie

La jeune chanteuse londonienne dévoile l’entêtant « Alma Seca », premier extrait d’un album fusionnel attendu l’an prochain.

Juanita Euka est une mappemonde à elle toute seule . Née au Congo à la fin du siècle dernier, la jeune chanteuse a très tôt déménagé à Buenos Aires où les rythmes latins ont alors baigné son enfance . Nièce du géant de la rumba congolaise Franco Luambo, cette vingtenaire charismatique a développé instinctivement une approche fusionnelle de la musique, un sillon qui s’est creusé lors de son arrivée il y a quelques années au cœur du bouillonnant melting - pot londonien . Là - bas, elle élargit sa palette au contact du grime, de la soul et du jazz, mais aussi en renouant avec ses racines latines auprès de plusieurs formations cubaines et colombiennes .

Remarquée l’an dernier au micro de l’incandescent London Afrobeat Collective, Juanita Euka brûle désormais les étapes en annonçant la sortie l’an prochain d’un premier album solo chez Strut Records . Cette petite maison spécialisée dans les pépites oubliées a eu du flair en offrant aujourd’hui la liberté du studio à une jeune artiste qui n’en demandait pas moins . En témoigne ce Alma Seca, le premier extrait de ce nouveau disque réalisé avec le producteur dubstep Greg Sanders et qui s’accompagne d’un clip coloré dévoilé sur sa chaine YouTube . Un premier titre de groove fusionnel et languissant, où la chanteuse rénove l’esthétique afro - cubaine d’arrangements plus modernes et de son punch impeccable . A suivre .