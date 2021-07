L’ivresse cumbia de Quantic et Nidia Góngora

Publié le 9 juillet 2021 à 12:06 par Ghislain Chantepie

Le prolifique producteur retrouve sa complice colombienne sur un titre solaire, prélude à un nouvel album annoncé pour le mois d'octobre.

L’été est bien là, et Quantic a pensé à vous pour la bande - son . Le musicien et producteur britannique, rarement absent des bacs plus de quelques mois, annonce ainsi aujourd’hui la sortie prochaine d’un nouvel album intitulé Almas Conectadas en tandem avec la chanteuse afro - colombienne Nidia Góngora . Des retrouvailles, en somme, entre Will Holland et cette voix gardienne de la tradition musicale de la côte pacifique, notamment de la marimba, et aperçue ces derniers temps au détour d’autres passionnants projets . Ensemble, alors que Quantic vivait encore en Colombie, ils ont souvent par le passé partagé le studio et la scène autour de disques fusionnels, et notamment leur superbe album commun Curao publié en 2017 .

Aujourd’hui, alors que le maestro britannique a depuis posé ses valises à New - York pour y monter son studio Selva, les frontières n’y changent rien entre ces deux artistes réunis par la passion d’un groove tropical qui emprunte à de nombreuses traditions orales et musicales . Et en guise de prélude à leur prochain album annoncé pour le mois d'octobre par le label Tru Thoughts, Quantic et Nidia Góngora viennent de mettre en ligne un premier extrait particulièrement vivifiant . Mêlant les guitares du britannique à la voix ensoleillée de la chanteuse, cette Balada Borracha se veut « une ode à tous les buveurs et ivrognes », une ivresse estivale entre rock et cumbia à consommer sans modération . Santé !